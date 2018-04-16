Степан Барна оглянув відремонтоване інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. ФОТО

16/04/2018 Розмір тексту:

На важливості якісного лікування дітей, підтримці та створенні усіх необхідних умов для їхнього перебування у медичних закладах наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час огляду відремонтованого інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.

У закладі лікують дітей не лише з Тернополя, а й області. За кошти з Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету вдалося завершити ремонт всіх приміщень інфекційного відділення дитячої лікарні. Також оновлено обладнання та інвентар, який забезпечуватиме комфортне лікування та перебування маленьких пацієнтів.

За словами Степана Барни, розвиток медицини є одним з пріоритетних і важливих напрямків в області.

«Ми чітко розуміємо, що у медичних закладах лікуються наші діти, які потребують допомоги та підтримки. Інфекційне відділення тривалий час перебувало у складному стані. З Фонду регіонального розвитку у 2017 році було виділено 1 мільйон 160 тисяч гривень, які спрямували на покращення умов у цьому закладі. Одночасно тут також лікуються діти з онкологічними захворюваннями. Ми поставили собі за мету у цьому році забрати таких дітей в обласну дитячу лікарню та обладнати для них відповідне відділення, аби забезпечити цих діток якісним медичним обслуговуванням», – акцентував очільник області.

На важливості оновлення медицини та її модернізації також наголосив народний депутат України Ігор Побер, який доклав чимало зусиль для того, аби Тернопільщина отримала кошти на ремонт інфекційного відділення з Державного фонду регіонального розвитку. Він зазначив, що до реконструкції відділення перебувало у надзвичайно жахливому стані, що було зовсім неприпустимо для лікувального закладу такого рівня, проте, після ремонту створено якісні умови для перебування дітей.