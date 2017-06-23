“Сподіваємося, що не повториться ситуація часів Хоптяна”, – керівники “Свободи” про роботу виборчої комісії

23/06/2017 Розмір тексту:

У Тернополі триває процедура відкликання трьох депутатів від ВО «Свобода» за ініціативою виборців. Про причини відкликання представники політичної сили розповіли під час прес-конференції 22 червня.

– У квітні керівництво ВО «Свобода» прийняло рішення про виключення Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського з числа організації і з числа фракції у Тернопільській міській раді, – зазначив Олег Сиротюк, голова ТОО ВО «Свобода». – Вони вже не належать до нашої організації, і з моменту їх виключення ми не несемо відповідальності за їхні дії, вчинки, голосування, як депутатів Тернопільської міської ради. Але як політична сила, яка висувала їх на вибори у 2015 році до ТМР несемо відповідальність за ті дії, які вичинялися до того. І ми несемо відповідальність за цілий ряд системних речей, які вчинялися цими депутатами всупереч партійній програмі, виборчій програмі, спільній програмі дій, яка була у депутатів фракції ВО Свобода у ТМР. Тому були прийняті відповідні організаційні рішення. Ключова річ, яка стосується діяльності будь-якої фракції «ВО Свобода» – це узгодження позицій і спільні голосування за проекти рішень і питань, які виносяться на розгляд, які відповідають передвиборчій програмі стратегії діяльності організації у місцевих радах і йдуть на користь територіальної громади.

Олег Сиротюк озвучив кілька десятків випадків, коли троє зазначених депутатів не голосували за різні проекти рішень, тобто приймали рішення, які суперечили рішенням організації та фракції. І саме це стало причиною їх відкликання.

– Ми як політична сила озвучили свої претензії, конкретні іменні голосування, які стали причиною для відкликання трьох депутатів з фракції з числа організації, – сказав Олег Сиротюк. – Але ми не даємо їм оцінку як людям, іншим статусам в яких вони перебувають, а тільки, як висуванцям місцевої організації ВО «Свобода». Будуть наступні вибори і будь-хто з них може балотуватися, спілкуватися з виборцями, пройти у міську раду від іншої політичної сили.

Рішення щодо трьох «вигнанців» має прийняти Тернопільська міська виборча комісія. Усі необхідні документи щодо відкликання були їй передані. Щоправда, дві спроби провести засідання членів ТВК, не вдалися: не було кворуму.

– Зараз своє слово має сказати територіальна виборча комісія, – говорить Олег Сиротюк. – Вже було призначено два засідання, але вони не відбулися через відсутність кворуму. Сподіваємось, що чергове засідання призначене на 22 червня відбудеться, і не повториться ситуація часів Валентин Хоптяна коли майже рік ТВК не збиралася, саботувала роботу і унеможливлювала розгляд тих звернень, які стосувалися депутатів від ВО «Свобода». Сподіваємось, що представники політичних партій, які представляють владу, все-таки з’являться на засідання. Якщо ж і сьогодні воно не відбудеться, то 23 червня ми окреслимо ті кроки, які будемо вживати для того, щоб в Тернополі виборче законодавство і законодавство місцеве дотримувалося представниками різних політичних сил, які представлені у виборчій комісії.

Ольга Трач

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