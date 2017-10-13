Смертельне ДТП на Тернопільщині: жінка-адвокат майже кілометр везла чоловіка на капоті

13/10/2017 Розмір тексту:

Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого – підозру за цими статтями оголосили адвокату з Хмельниччини.

Ще 18 вересня 2015 року, приблизно з 20 до 23 години, жінка, керуючи автомобілем NISSAN-MURANO, рухалась автодорогою між селами КотюжиниЗбаразького району та Манево Лановецького району Тернопільської області.

В якийсь момент її транспортний засіб почав блокувати, обганяючи та переслідуючи, водій автомобіля CHEVROLET-NIVA. Жінка зупинилася, вийшла із салону і між двома кермувальниками виник конфлікт.

Після цього пасажир CHEVROLET заліз на капот її авто та почав бити руками по передньому вітровому склі та капоті. Жінка сіла за кермо і почала рухатись заднім ходом. Дебошир зіскочив.

Далі власниця NISSAN-MURANO вирішила об’їхати перешкоду, але правою частиною автомобіля зачепила чоловіка. Потерпілий впав на транспортний засіб та перебував на ньому, схопившись обома руками за виступаючі краї капоту моторного відсіку. Так чоловік проїхав метрів сімсот.

На повороті жінка пригальмувала і різко змінила напрямок руху. Чоловік злетів і отримав важкі тілесні ушкодження. Врятувати життя потерпілому не вдалося. Він помер у лікарні через шість днів після інциденту.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до десяти років відповідно до частини 2 статті 121 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.