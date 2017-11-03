Середня зарплата на Тернопільщині у вересні склала 5765 грн
03/11/2017 0
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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у вересні 2017 року становила 5765 грн, що на 51,6% більше, ніж у вересні 2016 року.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 жовтня 2017 року становила 10,6 млн. грн, з них 9,0 млн. грн – на економічно активних підприємствах.
У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства, установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (48,2%) і промисловості (47,4%).
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