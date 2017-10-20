Селами області далі швендяють цигани. Попутно крадуть усе, що бачать

20/10/2017 Розмір тексту:

Двоє мешканців області потерпіли від хитрих злодіїв за минулу добу. Невідомі особи винесли з помешкань чималі гроші.

У селі Пилипче ходили вулицями невідомі особи ромської національності, питали у людей чи не продають вишиття. Встигли навідатися і на господарство 82-річної пенсіонерки. На свою біду старенька хату не зачинила, а сама поралася на городі. Злодії спритно обнишпорили помешкання та на ліжку під подушкою знайшли всі пенсійні заощадження – 2500 гривень та золоту каблучку. Жінка помітила, як невідомі вийшли з подвір’я, однак зрозуміла, що її обікрали лише увечері.

Побували смугляві злодії і на Кременеччині. Житель села Двірець втратив 15 тисяч гривень і усі ювелірні вироби. Господарі двері зачинили, але ключ лишили на одвірку, де його легко знайшли крадії. Того дня селом ходили роми та скуповували різний крам. Потерпілий підозрює, що саме вони й обікрали будинок.

Правоохоронці застерігають: надійно дбайте про захист власних осель та не впускайте до хати невідомих! Найперше правило – надійно зачиняйте двері! А зачинивши, краще покладіть ключі до кишені, не залишайте його у вже добре відомим злодіям місцях. Найненадійніші сховки – це підвіконня, килимки вазони поряд з дверми чи одвірки. Їх у першу чергу обшукують зловмисники.

Про чужинців, які завітали до вашого села чи містечка, та, ходячи по домівках, пропонують товар чи просять допомоги, варто негайно повідомити поліцейським, дільничному інспектору чи сільському голові. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.

Якщо ж непрохані гості переступили поріг намагайтеся якомога швидше спровадити їх за двері, ні в якому разі не витягуйте зі сховку гроші, навіть якщо незнайомці стоять біля порогу. Хитрі злодії розраховують побачити сховок, аби згодом непомітно викрасти кошти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області