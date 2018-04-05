Секрети успіху від молодих науковців ТНЕУ

Для молодих науковців даний захід є вже традиційним і відкриває можливість об’єднати однодумців не лише з України, а й зарубіжних країн, аби спільно обговорювати актуальні проблеми, шукати шляхи їх подолання, обмінюватися напрацюваннями, досвідом.

Як повідомляє голова Ради молодих учених ТНЕУ Вікторія Онищук, цьогоріч захід відвідали молоді науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних та проектних організацій, комерційних фірм та інших організацій, а до формування збірника тез за матеріалами конференції долучилися науковці з понад 12 країн світу, зокрема Польщі, Словаччини, Румунії, Грузії, Вірменії, Білорусії, Італії, Франції, Німеччини, Чехії, Великобританії, Канади, США.

Незважаючи на те, що конференція тривала лише два дні, Рада не призупиняє своєї діяльності упродовж цілого року, адже, як зізнаються молоді вчені, Тернопільський національний економічний університет давно став їх улюбленим місцем роботи і надихає до нових досягнень.

«ТНЕУ – це платформа для мого всебічного і гармонійного розвитку, розкриття креативних здібностей. Тут я є учасником культурно-мистецьких і спортивних конкурсів, науково-практичних заходів і проектів, отримала другу вищу освіту, пишу дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, організовую заходи із сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (презентації вакансій і програм стажування, зустрічі з випускниками, круглі столи, ярмарки вакансій та ін.), проводжу тренінги з технологій пошуку роботи, маю можливість зустрічатися з відомими і цікавими особистостями України та інших держав», – розповідає Олена Борисяк, провідний спеціаліст Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками, здобувачка кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, член Ради молодих вчених ТНЕУ.

Більшість членів Ради молодих вчених є вчорашніми студентами ТНЕУ, а сьогодні – аспірантами, викладачами. І своїм рішенням щодо такого вибору кар’єрного зростання дуже задоволені.

«Дивлячись назад, бачу, що після веселих та серйозних пар, практично усі однокурсники знайшли себе у професійній кар’єрі чи впевнено продовжили навчання. Тернопільський національний економічний університет надає унікальні можливості для пізнання світу, міжкультурної комунікації та перспектив для подальшого особистісного розвитку, що дозволило мені пройти семестрове навчання у Гданському університету (м. Гданськ, Польща), відвідати з навчально-науковими візитами університет прикладних наук Відня (м. Відень, Австрія) та університет Інхолланд (м. Алкмар, Нідерланди).

Приємно відзначити, що у стінах ТНЕУ є всі умови для реалізації в культурному, спортивному та науковому напрямах, що сприяє гармонійному розвитку особистості. Мовна підготовка, фаховість, а також формування універсальних компетентностей (так званих «soft skills»), на розвитку яких акцентують увагу провідні світові установи й організації, дали можливість взяти участь у низці проектів міжнародного рівня. Зокрема, за період магістратури – успішне проходження стажування в парламенті Канади, а під час навчання в аспірантурі – стипендійна програма університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина).

Університетське середовище зміцнило та розвинуло саме уміння та навики щодо навчання. Це дозволило успішно розпочати і практичну діяльність», – запевняє член Ради молодих вчених Олег Легкий, кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина ТНЕУ.

Під час навчання у ТНЕУ молодь має нагоду отримати ґрунтовні знання, практичні навики і навіть виробити власні формули досягнення успіху.

«Навчаючись на факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту я зрозуміла формулу успіху, до якої входять три складові: ґрунтовні знання, стійка наполегливість та непохитна віра у власні сили. Слідуючи цьому правилу я змогла досягти багато. Хочу згадати, до прикладу, перемогу у конкурсному відборі програми «Стажування у Верховній Раді України». Я пройшла річне стажування у Комітеті закордонних справ, який займається налагодженням міжпарламентських зв’язків, організацією міжнародних зустрічей та переговорів, співставленням нормативно-законодавчих актів України із зарубіжними правовими стандартами. Участь у даному проекті дозволила мені на правах реального гравця долучитися до політичного життя країни, надати допомогу у підготовці аналітичних матеріалів згідно предметів відання комітету, підготувати інформаційні звіти з проблематики чинного та проектного законодавства, перекладати різноманітну правову документацію.

Здобувши спеціальність «Менеджер зовнішньоекономічної діяльності», було цікаво перевірити, чи зможу я імплементувати отримані знання та вміння у практичну площину діяльності підприємства. Це підштовхнуло мене спробувати свої сили на посаді HR-менеджера у міжнародній корпорації «British American Tobacco». Робота у даній компанії була напруженою, конкуренція між колегами – інтенсивною, а керівництво – вимогливим. Проте я переконалася, що отримані в ТНЕУ знання та вільне володіння двома іноземними мовами є надійною зброєю у будь-якій боротьбі.

Без сумнівів, практична робота є досить цікавою, прибутковою, дає безліч шансів для кар’єрного зростання. Проте я надала перевагу науковому напрямку, вступивши до аспірантури ТНЕУ. Зараз я кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу ТНЕУ», – ділиться член Ради молодих вчених ТНЕУ Марина Нагара.

«Університет – це моя відправна точна у майбутній кар’єрі, це отримані знання, це друзі, з якими ми досі разом ідемо життєвою дорогою, це найкращі спогади, які завжди приємно гортати. А ще мій університет навчив мене учитися. Під час лекцій, семінарів і практичних занять в ТНЕУ я не тільки отримувала знання з різних предметів, але і насолоджувалася можливістю спілкування з прекрасними людьми з багатим професійним, практичним та життєвим досвідом.

ТНЕУ для мене – це широкий спектр інформації, практики, знань, креативу, ідей, цікавих завдань та результатів. Університет навчив шукати і знаходити, самостійно долати труднощі.

Отримані знання та практичні навички стали міцною основою мого особистого і професійного зростання. Сьогодні я – директор юридичної клініки «Liberta», старший викладач кафедри кримінального права і процесу, член Ради молодих вчених, активна громадська діячка.

«Вік живи – вік учись». Для того, щоб досягнути чогось у житті, потрібно багато знати і ще більше аналізувати – усе ж пізнається в порівнянні. Нас – майбутніх юристів – ще на першому курсі попереджали, що ми скільки будемо працювати, стільки й будемо навчатися, адже в юриспруденції кожен день вносяться певні зміни, доповнення, і ми, якщо хочемо бути професіоналами своєї справи, – повинні це все знати і вміти застосовувати на практиці», – розповідає Ірина Юркевич, член Ради молодих вчених ТНЕУ.

Говорять, що людина вільна у виборі лише першого кроку, а всі інші залежать від нього. Успішним він буде, чи ні – питання часу. Головне – це віра у власні можливості та сили, відсутність страху перед випробуваннями та лабіринтами життя. Як можемо судити з відгуків молодих науковців ТНЕУ – їхній вибір того, у якому напрямку зробити перший крок на шляху до самореалізації став правильним.