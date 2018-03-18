Щось нове і унікальне: хресна дорога у Тернополі цього року пройде по-іншому. ВІДЕО

18/03/2018 Розмір тексту:

Тернополян та гостей міста запрошують на Хресну дорогу, що відбудеться у Тернополі 25 березня.

О 15 годині в Архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці розпочнеться божествена літургія, а о 16 – Хресна хода.

Цього року і текст і маршрут Хресної дороги змінено, кажуть священики. Як саме – в сюжеті TV-4.