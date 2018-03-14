Щоб не вкрали: водій “Мерседеса” возив номерні знаки в багажнику

14/03/2018 Розмір тексту:

Автомобіль Mercedes, у якого не було номерних знаків, патрульні помітили на вулиці Об’їзній 13 березня, близько 11-ї години.

Патрульні одразу наказали водієві зупинитися. Кермувальник пояснив, що знаки він заховав у багажник, щоб не вкрали. У нього автомобіль на іноземній реєстрації, тому виговити дублікати в Україні їх неможливо. Оскільки раніше мав прикрий випадок, що платив викуп, аби повернути номерні знаки, цього разу вирішив перестрахуватися.