Щоб не вкрали: водій “Мерседеса” возив номерні знаки в багажнику
Автомобіль Mercedes, у якого не було номерних знаків, патрульні помітили на вулиці Об’їзній 13 березня, близько 11-ї години.
Патрульні одразу наказали водієві зупинитися. Кермувальник пояснив, що знаки він заховав у багажник, щоб не вкрали. У нього автомобіль на іноземній реєстрації, тому виговити дублікати в Україні їх неможливо. Оскільки раніше мав прикрий випадок, що платив викуп, аби повернути номерні знаки, цього разу вирішив перестрахуватися.
Проте керування автомобілем у якого відсутні номерні знаки є порушенням законодавства. Відтак водієві патрульні винесли постанову за ч.6 ст. 121 КУпАП, повідомляють у патрульній поліції.
До речі, випадки викрадення номерних знаків з автомобілів іноземної реєстрації у Тернополі траплялися неодноразово. Злодії залишають повідомлення із вимогою відправити гроші у обмін на повернення номерів. Коли ж отримують кошти – викрадене все одно не віддають.
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