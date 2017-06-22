Ще один тернопільський університет отримав статус національного
22/06/2017 0
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Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського отримав статус національного.
Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook, передає Галінфо.
“Вітаю спільноту університету! Вдячна команді Уряду за підтримку цього рішення. Тернопільський медуніверситет один із кращих навчальних закладів для медиків в Україні. Окрім наукової роботи, університет надає медичну допомогу та психологічну реабілітацію бійцям АТО.
Бажаю команді вишу та всім студентам натхнення і мотивації рухати українську медицину вперед.” – написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
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