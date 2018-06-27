Ще чотири сім’ї військовослужбовців з Тернопільщини отримали сертифікати на придбання житла. ФОТО

27/06/2018 Розмір тексту:

Соціальний захист військовослужбовців та їхніх родин одне з пріоритетних завдань держави. Для цього в даному напрямі здійснюється багато різних заходів. І, зокрема, вже третій рік поспіль бійці та їхні сім’ї отримують кошти на покращення своїх житлових умов. Сьогодні, 27 червня, сертифікати на придбання житла отримали ще чотири родини. Їх вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Підтримка учасників операції об’єднаних сил, а також їх родин залишається й надалі вагомим аргументом у нашій діяльності. 94-ри солдати з Тернопільщини віддали свої життя на передовій. І тому наш обов’язок, щоб їхні родини, а також усі бійці, які причетні до захисту територіальної цілісності нашої держави, отримували максимальну підтримку з боку районних державних адміністрацій, управлінь соціального захисту населення та інших структурних підрозділів органів державної влади», – наголосив Степан Барна під час спілкування з рідними бійців, які приїхали з різних куточків області отримати сертифікати.

Така суттєва допомога від держави уже стала традиційною. Адже лише протягом минулих 2016-2017 років виплачено компенсацію на суму понад 14 млн. грн. на придбання житла 21 особі. У поточному році передбачено 6,3 млн. грн. на придбання житла 8 особам.

«Особливої уваги заслуговують військовослужбовці, які були поранені та отримали І-ІІ групу інвалідності. Вони втратили можливість виконувати свій бойовий обов’язок, але багато зусиль доклали для того, щоб Україна була близькою до перемоги. Тому держава їх також підтримує. І я сподіваюся, що ця підтримка буде вагомим доказом для тих, хто хоче іти служити в Збройні сили України», – зазначив Степан Барна.

Сьогодні ж сертифікати на придбання житла отримали:

– 42-річний боєць Михайло Балук із Гусятинського району, сертифікат вручили його мамі пані Марії. Михайло не зміг приїхати через нездужання;

– 30-річний боєць Руслан Гетьман із Борщова;

– 20-річний військовослужбовець Юрій Парило із Заліщицького району, сертифікат вручили його сестрі Катерині. Юрій сьогодні перебуває на лікуванні у Львівському госпіталі;

– дружина загиблого бійця Дмитра Момотюка Людмила із Кременецького району. Дмитро загинув у серпні 2014 року у бою поблизу Іловайська Донецької області. Йому було всього лише 23 роки… За свою мужність та героїзм Дмитро відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.

Кожен із родин військовослужбовців і самі бійці сьогодні вдячні, що держава піклується про них та допомагає їхнім рідним, що передбачає різні пільги та допомоги й сприяє у вирішенні багатьох питань. «Дуже дякую державі за те, що не забула нас, що виділила кошти на свій куточок. Дуже дякую чоловікові, що захищав нашу державу…», – з болем сказала дружина загиблого Героя Дмитра Момотюка Людмила.

Нагадаємо, нещодавно голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перебуваючи у Чорткові, вручив сертифікат на покращення житлових умов у розмірі понад 628 тис. грн. 58-річному капітану Шіхмагомедову Гіясуддіну Абдулмаксимовичу, який є інвалідом війни ІІ групи.