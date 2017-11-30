Роман Заставний подбав про ремонт в школах, дитсадку і на пішохідній ділянці

30/11/2017 Розмір тексту:

Про ремонт навчальних закладів та дороги на Тернопільщині поклопотав народний депутат, голова одноіменної міжфракційної депутатської групи Роман Заставний.

Сім об’єктів будуть відреконструйовані найближчим часом. Адже постанову про виділення коштів на це, за словами Романа Заставного, Кабмін видасть найближчим часом.

Народний депутат зізнався, що пролобіював фінансування ремонтів освітніх закладів та пішохідної зони в різних районах області перед керівництвом уряду.

«Наприклад, у Теребовлянському районі капітальна заміна вікон і дверей запланована в 4-х школах і одному ясла-садку», – перелічує Роман Заставний.

Аналогічний ремонт чекає і дитсадок в с.Залісці, Шумського району.

«У школі с.Юськівці, на Лановеччині встановлять піролізний котел, таким чином капітально відремонтувавши там систему опалення», – пояснює народний депутат.

Відремонтують за виділені гроші й пішохідну зону в Кременці, між вул. Шевченка і Базарна.