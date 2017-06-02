“Рішення арбітражу по газу довело, що уряд 2014 року діяв правильно”, – Роман Заставний

02/06/2017 Розмір тексту:

Перемогу в конфлікті «Нафтогаз»-«Газпром» здобула українська сторона. Стокгольмський арбітражний суд задовільнив поданий у 2014 році позов тодішнього Голови уряду Арсенія Яценюка.

Рішення арбітражу задовольняє головну вимогу українців – скасувати умову «Газпрому» «бери або плати». За цією нормою укладеного Юлією Тимошенко у 2009 році контракту, наша держава була змушена брати в Росії понад 50 млрд. куб газу і оплачувати його навіть якщо не потребувала такої кількості. Також суд постановив переглянути ціну на паливо «Газпрому» відповідно до ринкових вимог, а ще зняв заборону для українців перепродувати російський газ.

«Таке рішення Стокгольмського арбітражу доводить, що політичні кроки 2014-го року були правильні. Адже енергетична, як в принципі, й будь-яка інша, незалежність від Москви – це одна з основних умов збереження цілісності України», – наголошує народний депутат фракції «Народний фронт» Роман Заставний. «Крім цього позову, силами фракції «Народного фронту» в Раді ми домоглися диверсифікації поставок, тобто вже рік не купуємо газ в Росії, реформували систему газопостачання і газорозподілу, ухвалили закон про ринок газу».

Нагадаємо, позов до Стокгольмського арбітражного суду щодо «Газпрому», будучи Прем’єр-міністром, першим подав Арсеній Яценюк. Раніше він ухвалив відмову отримувати блакитне паливо напряму з Росії. Так Кремль втратив змогу шантажувати і змушувати Україну виконувати умови укладеного Тимошенко контракту.