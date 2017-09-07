Работорговців з Тернопільщини посадили на п’ять років

07/09/2017 Розмір тексту:

П’ять років позбавлення волі без конфіскації майна – такий термін відбування покарань визначив суд фігурантам кримінального провадження щодо торгівлі людьми. Перед законом відповідатимуть житель Закарпатської області та уродженка Шумського району. З вироком вони не погодилися, а тому з оскарженням звернулися в Апеляційний суд. Проте представники Феміди їхню скаргу не задовольнили.

За словами керівника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП області Олександра Буняка, впродовж 2014-2015 років дует спільно з уродженцем Російської Федерації займалися незаконним перевезеннями найманих працівників до сусідньої держави, де вони працювали в теплицях

Шумчанка розклеювала оголошення про пристойну високооплачувану роботу як у теплицях, так і на будівництві. Жінка, агітуючи майбутніх заробітчан, обіцяла їм комфортні умови проживання та праці. Проте насправді все виявилося не так.

Люди змушені були працювати у теплицях, орошених небезпечними хімікатами. На будь-які прохання повернути документи, заробітчанам грозили розправою та зникненням. Єдина умова, при якій роботодавці погоджувалися повернути людей додому була оплата витрат у розмірі 200-300 доларів. Одні тікали, залишивши документи в “роботодавців”, а інші відкуплялися американською валютою.

За 2014 та 2016 роки злочинне угрупування, каже Олександр Буняк, брехнею заманило у рабство близько сотні людей з малозабезпечених родин Тернопільської та Закарпатської областей. Проте із заявами до правоохоронців звернулося на той час лише 16 потерпілих. У цьому році ще п’ятеро.

Загалом оперативники відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, за вісім місяців 2017 року зареєстрували по трьох кримінальних провадження дев’ять фактів торгівлі людьми. Усі вони внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з статтею 149 ККУ – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Два з них пов’язані з сексуальною експлуатацією та один із трудовою, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.