Приходьте на благодійний фестиваль та допоможіть діткам!

03/06/2017 Розмір тексту:

5 червня у міському парку Бучача о 13 годині розпочнеться благодійний фестиваль, основною метою якого є допомогти Софійці Сівірській із смт. Золотий Потік та Алінці Мерв’як із с. Трибухівці.

За словами Галини Окіпної, однієї з організаторів цього заходу, у Бучацькому районі є багато дітей з особливими потребами, але, зважаючи на негайність медичної допомоги, обрали двох. Дівчаткам вона необхідна вже зараз, повідомляє Бучацький інформаційний портал.

“Спочатку ми зіштовхнулись із невдачами, але зараз спільними зусиллями з вірою та допомогою інших, нам відкриваються двері. Люди говорять: “Ми готові допомогати, коли бачимо результати нашої допомоги”. Завдяки цьому наша мета започаткування благодійності починає зростати”.

Пропонуємо Вам долучитися до проведення ярмарки, майстер – класів та аукціону. Якщо Ви вмієте робити цікаві речі своїми руками і маєте бажання навчити цього інших, випікаєте домашні смаколики або ж маєте вдома цікаві речі і готові пожертвувати їх на добру справу – тоді запрошуємо Вас на фестиваль.