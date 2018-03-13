Прокуратура завела кримінал на підприємця, який “наїжджав” на конкурента

13/03/2018 Розмір тексту:

Слідчим прокуратури Тернопільської області повідомлено про підозру місцевому підприємцю у скоєнні злочину за ч.2 ст.189 КК України, (вимагання із погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення майна потерпілого, або майна, що перебуває в його віданні чи під охороною, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що упродовж жовтня-грудня минулого року, підозрюваний у скоєнні злочину неодноразово зустрічався із потерпілим та вимагав у нього відмовитися від земельної ділянки по вул. 15 Квітня (біля ринку «Оріон») у м. Тернопіль і звільнити її, оскільки він уже почав виготовляти правовстановлюючі документи на вказану земельну ділянку.

У разі відмови виконання його вимог, підозрюваний погрожував знищити майно як потерпілого, так і його родичів. Розслідування триває.