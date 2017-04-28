Проаналізувати бюджет та отримати винагороди – відбулося підбиття підсумків конкурсу студентських публікацій

28/04/2017 Розмір тексту:

Аналізувати бюджет – завдання не з легких, проте учасники конкурсу студентських публікацій на тему «Ефективність видатків органів місцевого самоврядування» не шукали легких шляхів! А за свої старання отримали призи, сувеніри та грошові винагороди.

Громадська організація «Експертно-аналітична група «Акцент» спільно з кафедрою фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ та громадською спілкою «Рада бізнесу Тернопілля» вже не вперше проводить подібні конкурси для студентів. Минулого року такий конкурс відбувався на рівні Тернопільщини, студенти аналізували видатки обласного бюджету, а уже цього року конкурс вийшов на всеукраїнський рівень та до аналізу видатків місцевих бюджетів та їх ефективності долучились студенти з інших міст, зокрема – Києва, Одеси, Луцька.

Протягом місяця студенти зі всієї України мали можливість стати учасником конкурсу – вони оцінювали видатки певного місцевого бюджету, робили аналіз використання бюджетних коштів та готували публікацію на певну досліджувану тематику.

«Метою конкурсу було привернення уваги молоді до важливої проблеми – ефективності використання коштів місцевих бюджетів, обсяги яких суттєво зростаються. Крім того, участь у конкурсі спрямована на забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців. З цими завданнями успішно впорались – участь у конкурсі прийняла велика кількість учасників, які підготували цікаві публікації. З найкращими публікаціями можна буде познайомитись у місцевих ЗМІ» – розповідає Богдан Малиняк, голова ГО «ЕАГ «Акцент».

Троє переможців отримали грошові винагороди у сумі 1000, 600 та 400 грн., переможець у номінації «Читацькі симпатії» – Powerbank, ще 12 учасників-переможців у окремих номінаціях отримали грамоти та чудові книги з саморозвитку та економіки видавництва Наш формат, а загалом, усі учасники (а їх було більше 30) – сувеніри та сертифікати. Фінансову підтримку конкурсу забезпечує ГС «Рада бізнесу Тернопілля».

«Громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля» підтримує подібні конкурси, бо вони корисні суспільству, розвивають самих учасників, а головне – спрямовані на контроль влади, її прозорість й подолання корупції. Останнє, в значній мірі, співзвучне з статутом Спілки. Студенти, кафедра фінансів імені С.І. Юрія, ГО «ЕАГ «Акцент» – молодці. Вони не просто теоретизують чи займаються наукою, а показують реальні проблеми в витраті наших, громадських грошей та способи усунення проблем. Я в конкурсі та студентах бачу ще одну можливість – формування грамотного суспільства, яке вміє і контролювати владу і підказувати їй», – зазначає Андрій Шкула, заступник голови РБТ.

На підбитті підсумків конкурсу послухали відгуки учасників – про те, як вони шукали проблеми у бюджетах та як аналізували видатки, та загалом обговорили актуальність та необхідність залучення молоді до таких проектів.

Враженнями ділиться студентка 1 курсу факультету фінансів, переможниця конкурсу Аня Білобран: «Надзвичайно рада, що взяла участь в конкурсі. Старалась подати інформацію цікаво і більш доступно для прочитання звичайній людині. Написання таких статей мотивує далі займатись цією справою, бути активною та цілеспрямованою. Виникло бажання більш заглибитись в проблеми ефективності витрачання коштів, знайти додаткові методи надходжень та мобілізації. Тому буду працювати і писатиму ще на цю тематику».

«Дуже задоволений від участі у конкурсі, думаю не тільки я дізнався щось нового для себе та дослідив певну проблему одного із бюджетів України, а і кожен отримав нову інформацію, також не може не радувати вручення призів, що більше мотивувало студентів» – Юрій Карпишин, переможець у номінації «Читацькі симпатії».

Організатори зазначають, що це був лише перший етап конкурсу, тому хто не встиг взяти участь цього разу – незабаром матимуть можливість долучитись до наступного етапу.

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Оксана Маланчук