“Про який порядок в країні може йти мова, якщо ми не можемо зробити його в своєму селі?”

27/10/2017 Розмір тексту:

Могила бійців УПА у селі Крогулець на Гусятинщині перебуває у занедбаному стані.

Про це “За Збручем” написав постійний читач, який додав відповідне фото.

У неподобстві краянин звинувачує керівників громади. Далі – лист читача:

“Кожного дня, їдучи зранку на роботу, я проїжджаю повз могилу героїв Української повстанської армії в селі Крогулець. І кожного дня ставлю собі таке запитання: куди дивиться староста місцевої Васильковецької громади??? Неприбрана територія, непокошена трава, заіржавілий, непофарбований паркан і найголовніше, що мене просто шокувало – купка з гілок і сміття, що займає “почесне місце”. Люди!!! Хіба ми не повинні дякувати героям Української повстанської армії за те, що вони боронили рідний край, виборювали краще, щасливе майбутнє у вільній незалежній державі для нинішніх поколінь? Хіба це не наш обов’язок – вшановувати пам’ять молодих хлопців та дівчат, з яких знущалися, катували, і які віддавали своє життя за наше майбутнє? А ми? А ми навіть не можемо прослідкувати за чистотою і порядком на своїй території! Про який порядок в країні взагалі може йти мова, якщо ми не можемо зробити його в своєму селі? Все починається з малого. Насамперед – з себе!”.