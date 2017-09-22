Про американську зброю, іронію долі та ліки від ненависті

22/09/2017 Розмір тексту:

Світ

Американська зброя: міфи і реальність

Під час свого візиту до США Президент П.Порошенко виступив у військовій академії West Point з промовою, присвяченою можливим поставкам Україні летальної зброї. Як відзначив Президент у Facebook, він мав намір “розвінчати ряд міфів стосовно оборонних озброєнь”. Перший міф: “Американська зброя змусить Росію постачати на Донбас свою зброю”. Але Росія ніколи й не припиняла це робити. Другий міф: “Американська зброя не вирішить ситуацію в цілому”. Але вона точно допоможе вирішити її разом із санкціями і дипломатичним тиском. Третій міф: “Поставки американської зброї підвищать напругу”. Але це підвищить і ціну російської агресії. Перед лицем сильного стримування Москва може двічі подумати, перш ніж зважитися на новий наступ. Головне в поставках, за словами П.Порошенка, полягає в тому, що “нова оборонна зброя може зберегти життя українських воїнів”.

Іронія з сотнями жертв

Природні катаклізми явно вподобали собі західну півкулю. Нещодавно країнами Карибського басейну і американським штатом Флорида пронісся спустошливий ураган “Ірма”, а вже цього тижня Мексику струсонув сильний землетрус. За гіркою іронією долі, підземний поштовх стався саме тоді, коли в столиці країни Мехіко відбувалися навчання з цивільної оборони, приурочені до… 32 річниці землетрусу 1985 року, жертвами якого стали майже 10 тис. людей. Що й казати – навчання відбулися не в умовах, наближених до реальності, а одразу ж переросли у справжню рятувальну операцію. Як звично в таких випадках – в умовах масової паніки. За останніми даними, не менше 226 осіб загинуло, завалилися 44 будівлі, 3,5 млн. людей залишилися без енергопостачання. В Мехіко введено надзвичайний стан.

Україна

Кого посадить Луценко?

Генпрокурор Ю. Луценко, витримавши доволі тривалу паузу, висловив свою думку стосовно подій навколо М.Саакашвілі. “Я, як генеральний прокурор заявляю – Саакашвілі не буде заарештований і не може бути екстрадований з цієї країни, поки має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав”, – заявив Ю. Луценко. Генпрокурор також повідомив, що ті, хто переправляв Саакашвілі через кордон, “будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані, а ті, хто бив українських прикордонників, будуть заарештовані. І мають сидіти 7 років. Щоб всі політики затямили – можна і треба мітингувати, але при цьому не можна бити солдатів і офіцерів, які захищають кордон”. Ю. Луценко також додав, що особисто йому “не подобається як вибіркове надання громадянства, так і вибіркове його позбавлення”.

“Ліки” від лютої ненависті

Цікавий погляд на події на Донбасі висловила на одному з телеканалів журналіст і політолог Яніна Соколовська. За її словами, на початку конфлікту там було багато росіян. Вони активно брали участь у бойових діях, а також навчали місцевих “шахтарів” і “трактористів” воювати проти української армії високотехнологічною зброєю. А ще навчали їх ненавидіти нас, українців, “лютой ненавистью”. Зараз, на думку Я.Соколовської, російських “відпускників” на Донбасі вже не так багато, як раніше, і воюють з нами переважно навчені та ідеологічно підготовлені “братьями” місцеві “кадри”. Отож, підсумовує вона, завдання української влади – зробити так, щоб тої дбайливо вирощеної Росією ненависті ставало дедалі менше. Справа залишилася за малим: знати, як це зробити. Судячи з відеороликів про життя двох квазіреспублік Донбасу, ця місія видається доволі утопічною…

Теракт чи хуліганство?

“Евреи, евреи, кругом одни евреи”, – відому пісню В.Висоцького цими днями мають підстави заспівати мешканці Умані. Сюди на святкування юдейського Нового року біля могили їхнього духовного лідера цадика Нахмана традиційно збираються тисячі хасидів. У 2017 р. Державна прикордонна служба очікує на приїзд 40 тис. паломників. Для містян, які здають житло, настає врожайна пора: приїжджі викладають захмарні, як на наші середньостатистичні статки, суми за не надто комфортне пристановище. Водночас період перебування великого числа хасидів у місті – напружений час для поліції. Толерантність притаманна не всім “аборигенам”, отож паломники можуть стати об’єктами ксенофобських випадів. Позавчора тут стався вибух, який поліція ще не знає, в яку графу занести: теракт чи хуліганство? Та й деякі гості теж подеколи схильні виявляти зовсім не релігійне смирення і благочестивий спокій, вдаючись до стрільби з травматичної зброї, образливих жестів на адресу місцевих жителів тощо…

Тернопіль

Про що говорять тернополяни

Почуті (саме почуті, а не підслухані) розмови людей на вулиці, на ринку, в транспорті – досить точний індикатор їхніх настроїв і бажань. Vox populi – оцінка вельми об’єктивна. Про що ж говорять містяни між собою? Найбільше – про те “коли вже ті там нажеруться?”. І про те, що від подорожчання горілки пити менше не стануть – лише почнуться, із зрозумілих причин, перебої з цукром. І про те, що на “Канаді” якось підозріло почали раптом всихати дерева, наче хтось чимось їх підлив – не інакше як планується масштабна забудова. І про те, скільки коштує “потрібне” голосування на сесії міськради (сума прозвучала солідна). І про те, що цигани біля автовокзалу зовсім не нагадують красивих і співучих героїв фільму “Табір іде в небо”, а створюють напружену санітарну ситуацію, жебракують, а при нагоді можуть і щось поцупити. І ще багато про що говорять…

Ігор Дуда