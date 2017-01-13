Посадовця з Тернопільщини спіймали на хабарі у 30000 гривень. ФОТО
На Тернопільщині задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.
Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
“Тепер про староноворічних мишей. Дальше колядують і гризуть кактус
13.01.2017 військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з оперативними співробітниками Управління СБ України в Тернопільській області задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.
Гроші цей любитель “істи колючий кактус” і колядувати отримав від громадянина України за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.
Гроші вилучено.
Службовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час провадяться першочергові слідчі дії.
Заколядував перед старим новим роком собі десь так на 8 років тюрми”, – написав Матіос.
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