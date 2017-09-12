Порушників спокою у Зборові можуть звільнити?

12/09/2017 Розмір тексту:

Публічний скандал між головою Зборівської РДА Ігорем Яворським та першим заступником голови Михайлом Бігусом може завершитися відставкою обох. Про це стверджують джерела у коридорах влади.

На днях намісник Порошенка Степан Барна спробував провести “розбір польотів” топ-посадовців Зборівщини.

Про результати бесіди розповів у facebook Михайло Бігус.

“Хочу повідомити результати зустрічі з головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною в минулу п’ятницю:

1. По землі біля Козацької могили – вона не буде передана в приватну власність. Більше того, Степан Барна ініціює відновлення робіт по створенню історико-культурного заповідника та меморіального комплексу, присвяченому Зборівській битві 1649 року.

2. На моє звернення головою ОДА буде створена комісія, за результатами роботи якої будуть прийняті відповідні рішення”, – написав Бігус.

Посадовець видає зустріч з Барною як власну перемогу, оскільки раніше відмовився підписувати скандальне земельне розпоряження. Сумнівно, що з такою постановкою питання погодиться амбітний Яворський, який отримав посаду за квотою Удару та має “плечі” в особі нардепа Побер, за чиєю протекцією став головою РДА.

Наразі виглядає так, що учасників конфлікту попросили вгамувати емоції, щоб не “підставляти” БПП на старті кампанії з виборів голови та депутатів Зборівської ОТГ. Однак, не виключено, що після виборів обох попросять піти. Яворського – у випадку поразки партії. Бігус може зробити це ще раніше, якщо піде на вибори у списку іншої, ніж Блок Петра Порошенка партії.

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