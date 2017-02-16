Почитання особливої реліквії у Тернополі проходить без ексцесів. ФОТО

16/02/2017 Розмір тексту:

Нерукотворний образ Ісуса Христа з Едесси – унікальну християнську реліквію з Ватикану, привезли у ніч з 15 на 16 лютого в Архикатедральний собор Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії у Тернополі. Доступ до ікони відкрили з шостої ранку.

В обідню пору черга бажаючих приступити до святині вишикувалась від Собору до пам’ятника Данилу Галицькому. Для формування черги та підтримання порядку встановили спеціальні турнікети. В середині храму також відділили ту частину приміщення, де встановили образ і куди йдуть паломники від іншого простору, де можуть зайти усі бажаючі помолитися. Після почитання образу Спаса Нерукотворного люди виходять через капличку Священомучеників Тернопільської землі і бокові двері, які є входом в обласний архів. Сама процедура почитання проходить дуже швидко: люди на хвилю торкаються або цілують захисне скло, яке захищає ікону і виходять.

– Ця ікона єдина у своєму роді, – каже отець Віталій Козак, вікарій Тернопільсько-Зборівської єпархії. – Вона не прирівнюється до інших реліквій, оскільки вони мають відношення до святих, угодників Божих, а ця ікона згідно традиції, за древнім церковним переданням має відношення до самого Господа Ісуса Христа, в цьому її винятковість, і те чим вона відрізняється від інших реліквій. Є особливі правила прикладання до реліквії, пов’язані з контрактом, який ми підписали, коли взяли на себе умови транспортування, зберігання ікони. Воно передбачає дотик до захисного скляного саркофагу, у якому зберігається цінна реліквія. Вірні можуть дотикатися руками чи прикласти зображення іконки, образку. Крім цього організовано максимальне відвідування паломників, для цього залучено волонтерів, облаштовано намети служби надзвичайних ситуацій, обладнано гігієнічними речами територію, більш-менш відвідування протікає спокійно, впорядковано, без ексцесів, без великого напливу людей. Обмеження ті, що погода не цілком сприятлива, людей багато, є служителі, які пришвидшують рух, якщо би хтось задовго хотів залишитися біля ікони, то просять проходити, щоб не затримувати інших. Тому що є люди з різним здоров’ям, погода сира, але хто бажає залишитися для молитви, то відбувши відвідання ікони може повернутися і зайти у храм і залишитися, це вже абсолютно вільно. Були встановлені турнікети місцевими органами правопорядку для того, щоб можна було спрямувати чергу людей у необхідному напрямку і підтримувати порядок серед прочан. Виходять вони через каплицю Священномучеників Тернопільської землі, це також вхід в обласний архів.

Як зазначив Віталій Козак, у Зарваниці, де Лик Христовий перебував з 12 до 15 лютого, його відвідало понад 100 тисяч людей. Скільки прочан її відвідають у Тернополі не беруться прогнозувати, кажуть, час покаже.

Ольга Трач

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