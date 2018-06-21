Перша леді України про екскурсію печерою Кришталева на Тернопільщині: Це неймовірні враження! ФОТО
Цікаву та захоплюючу екскурсію печерою Кришталева для Прешої леді України Марини Порошенко провели маленькі журналісти, учасники програми «Телевітамінки» Радим Макогін та Аня Білорус.
На Тернопільщину пані Марину дітки запросили в січні цього року під час інтерв’ю з нею на дитячому інтернет-телебаченні «ВеселкаТВ». На запрошення дружина Президента, яка також є керівником Українського культурного фонду, погодилася із задоволенням. Тим паче, що у печері Кришталева, яка знаходиться у селі Кривче Борщівського району, вона побувала вперше.
За словами Марини Порошенко, для неї похід підземеллям став приємною несподіванкою та захоплюючим враженням.
«Це справді неймовірні враження! А печера Кришталева – це перлина природи України. Я впевнена, що в майбутньому вона буде туристичною Меккою, куди будуть із задоволенням приїжджати туристи зі всього світу та Європи. Я дуже вдячна моїм маленьким екскурсоводам, юним журналістам, які запросили мене відвідати печеру на Тернопільщині. Я пообіцяла і сьогодні виконала свою обіцянку», – сказала Марина Порошенко.
Також Перша леді звернулася до Радима та Ані й зазначила: «Ви молодці і дуже гарні не тільки журналісти, а й екскурсоводи. Ви дуже гарно знаєте історію цих печер і я думаю, що ви обов’язково будете прославляти свій край. Запрошуйте гостей на Тернопілля, адже тут є що показати», – відмітила пані Марина.
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