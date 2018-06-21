Перша леді України про екскурсію печерою Кришталева на Тернопільщині: Це неймовірні враження! ФОТО

20/06/2018 Розмір тексту:

Цікаву та захоплюючу екскурсію печерою Кришталева для Прешої леді України Марини Порошенко провели маленькі журналісти, учасники програми «Телевітамінки» Радим Макогін та Аня Білорус.

На Тернопільщину пані Марину дітки запросили в січні цього року під час інтерв’ю з нею на дитячому інтернет-телебаченні «ВеселкаТВ». На запрошення дружина Президента, яка також є керівником Українського культурного фонду, погодилася із задоволенням. Тим паче, що у печері Кришталева, яка знаходиться у селі Кривче Борщівського району, вона побувала вперше.

За словами Марини Порошенко, для неї похід підземеллям став приємною несподіванкою та захоплюючим враженням.

«Це справді неймовірні враження! А печера Кришталева – це перлина природи України. Я впевнена, що в майбутньому вона буде туристичною Меккою, куди будуть із задоволенням приїжджати туристи зі всього світу та Європи. Я дуже вдячна моїм маленьким екскурсоводам, юним журналістам, які запросили мене відвідати печеру на Тернопільщині. Я пообіцяла і сьогодні виконала свою обіцянку», – сказала Марина Порошенко.

Також Перша леді звернулася до Радима та Ані й зазначила: «Ви молодці і дуже гарні не тільки журналісти, а й екскурсоводи. Ви дуже гарно знаєте історію цих печер і я думаю, що ви обов’язково будете прославляти свій край. Запрошуйте гостей на Тернопілля, адже тут є що показати», – відмітила пані Марина.