Олексій Кайда залишає роботу в Івано-Франківську?

12/09/2018 Розмір тексту:

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив, що його заступник, екс-нардеп від Тернополя, Олексій Кайда йде у творчу відпустку.

Як повідомляє Фіртка, його “жирні” повноваження відійдуть іншим заступникам. Земельну сферу та муніципальну варту передадуть у відання першого заступника Миколи Вітенка, архітектуру – новій заступниці Вікторії Сусаніній.

Інший прикарпатський сайт повідомляє, що Кайда відлучається, щоб допомогти Тягнибоку у виборчих перегонах.

Нагадаємо, що політик нещодавно втретє одружився. У його новій родині народилася донька.