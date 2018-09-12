Олексій Кайда залишає роботу в Івано-Франківську?

12/09/2018 0
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив, що його заступник, екс-нардеп від Тернополя, Олексій Кайда йде у творчу відпустку.

Як повідомляє Фіртка, його “жирні” повноваження відійдуть іншим заступникам. Земельну сферу та муніципальну варту передадуть у відання першого заступника Миколи Вітенка, архітектуру – новій заступниці Вікторії Сусаніній.

Інший прикарпатський сайт повідомляє, що Кайда відлучається, щоб допомогти Тягнибоку у виборчих перегонах.

Нагадаємо, що  політик нещодавно втретє одружився. У його новій родині народилася донька.

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