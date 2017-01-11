Новим начальником управління ЖКГ став професіонал з досвідом

11/01/2017 Розмір тексту:

Міський голова призначив нового начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Ним став Олег Соколовський, який останні два місяці виконував обов’язки начальника управління, а до того був заступником начальника-начальником відділу екології та благоустрою.

Інформацію про призначення Сергій Надал озвучив під час першого у цьому році засідання виконавчого комітету 11 січня.

– Хочу привітати Олега Соколовського, – сказав на початку засідання міський голова. – Розпорядженням міського голови його призначено начальником управління ЖКГ, благоустрою та екології. Представляти його нікому не треба, він всім відомий, має досвід, два місяці пропрацював виконуючим обов’язки начальника управління і повністю справився з обов’язками, які на нього покладені. Від виконкому буде максимальне сприяння і підтримка. Те що хочу зараз від вас. Оскільки зараз чекаємо снігопаду, то до кінця дня подайте план робіт по очищенню міста. А до кінця січня чекаю пропозиції по дорогах, щоб ми виділяли кошти на їх ремонт, і пропозицій щодо ремонту фасадів центральної частини міста.

Олег Соколовський у міській раді працює з початку 1990-х років. Спочатку був в управлінні архітектури, містобудування та кадастру, потім – житлово-комунального господарства. Багато років очолював відділ благоустрою та екології.

Ольга Трач

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