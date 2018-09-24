Напередодні приїзду Гройсмана вулицю Чорновола очистили від вивісок. ФОТО

24/09/2018 0
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22 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної поліції, демонтовано вивіски з будівель №№ 8, 11, 13, 15  на вулиці В. Чорновола  в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 19.09.2018 року № 705  «Про усунення порушень у сфері містобудування».

Зазначені демонтовані об’єкти знаходиться на території ПП «Східний масив» за адресою вул. Лесі Українки, 5а.

Для повернення демонтованих вивісок  власникам  необхідно звернутись в ПП «Східний масив» (просп. Степана Бандери, 94)  з питання відшкодування коштів, затрачених на проведення робіт з демонтажу, перевезення та зберігання. При собі мати документи, що посвідчують право власності на демонтовані об’єкти.

 

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