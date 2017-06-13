На Злуки – новенький асфальт. ФОТО

13/06/2017 Розмір тексту:

Завершився ремонт ділянки дороги на просп. Злуки (біля зупинки «Універсам»).

Тут був здійснений поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття (згори від проспекту Злуки до зупинки громадського транспорту з стабілізацією основи методом холодного ресайклінгу – поточний ремонт, друга ділянка – від заїзної кишені зупинки громадського транспорту до «Універсаму» – капітальний ).

Ремонт проводився методом холодного ресайклінгу з регенерацією основи, яка включає фрезерування асфальтобетонного покриття, добавлення в’язучих та сипучих матеріалів (щебінь, цемент) на основі лабораторних досліджень, регенерацію добавлених матеріалів за допомогою спеціальної машини, стабілізацію матеріалів та влаштування асфальтобетонного покриття.

Ремонт обидвох ділянок вартує по півтори мільйонів гривень.

На найближчі вихідні працівники підрядної організації перейдуть на вулицю Протасевича, де ремонтуватимуть ділянку вулиці Лесі Українки в напрямку до Збаразького кільця.

Розробляється документація на ремонт ділянки вулиці Живова від вулиці Шептицького до виїзду з автовокзалу, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.