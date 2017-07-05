На Всеукраїнській прощі у Зарваниці очікують представника від Папи Римського

05/07/2017 Розмір тексту:

Вже наступних вихідних: 15 – 16 липня у Марійському духовному центрі Зарваниця пройде Загальнонаціональна проща. Цього року її присвятили молитвам за мир і цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю від Дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Прибути на спільну молитву уже зголосилися жителі усіх областей, а також Польщі, Німеччини, Америки та Австралії. З Тернополя традиційно, після літургії в Архикатедральному Соборі, до Зарваниці вирушить піша хода.

«Запрошуємо всіх жителів Тернопільщини, а також інших регіонів і країн до участі у прощі в Зарваниці. Аде саме від нас залежить, що ми вимолимо у Бога. Хто може, запрошуємо йти пішки: будемо молитися за мир і спокій в Україні. Також пригадаємо собі історію зі Старого Завіту, коли Мойсей вів народ до обіцяної землі. От Мойсей виходить на гору і тримає руки догори, поки він їх тримає ізраїльський народ перемагає. Тож я закликаю, йти з молитвою до цього чудотворного місця. Слід пам’ятати, що в окремих випадках ми потребуємо довготривалої молитви», – відзначає Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

На прощу до Зарваниці з’їдеться близько трьох сотень священиків. Участь у святій літургії візьме також і Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук. Прибуде на прощу і представник Папи Римського. Очікують у Зарваниці прочан з усіх областей України.

З програмою Зарваницької прощі можна ознайомитися на сайті Тернопільсько-Зборівської Єпархії Української Греко-Католицької Церкви. Цього року на прощі очікують багато молоді. Для молодих хлопців і дівчат заплановане цікаве проведення часу.

Софія Романська