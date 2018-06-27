На тернопільських ринках дешевшають овочі

27/06/2018 Розмір тексту:

Свіжі овочі суттєво знижуються в ціні, – констатують продавці. Зокрема цього тижня значно подешевшали помідори, огірки, капуста, зелень. Тенденцію пояснюють сезонністю та добрим врожаєм.

Часті дощі сприяють доброму врожаю, – кажуть продавці овочів. Через похмуру погоду достигають плоди повільніше, однак виростають овочі більшими.

«Минулого і цього тижня йдуть дощі. То дає нам свої плюси. Наприклад, плоди овочів виростають великими, соковитими. І вже цього тижня ми зібрали досить хороший врожай, тому продаємо за трохи нижчими цінами. Зараз потрібне сонечко, але і дощі дуже потрібні, адже від гарної погоди дуже залежить врожай», – каже продавець овочів Галина Жук.

Нині продають на тернопільських ринках помідори по двадцять гривень за кілограм, огірки – по десять. Ціна зелені також на кілька гривень знизилася. Продавці додають, що овочі можуть і далі дешевшати, аж до середини літа.

Софія Романська