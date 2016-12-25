На тернопільських кладовищах встановлять відеокамери. ВІДЕО

25/12/2016 Розмір тексту:

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення виділити кошти, у сумі 50 тисяч гривень, на встановлення відеокамер на кладовищах.

«Планується встановити, а станом на даний час, розпочато роботи із встановлення, підключення відеокамер на трьох кладовищах: на Микулинецькому кладовищі – 2 відеокамери, біля села Підгороднє – 1 відеокамера, а також на новому кладовищі, яке знаходиться за адресою, вулиця Бригадна,46, також буде 2 відеокамери. Встановлюються вони з метою попередження вандалізму, бо випадки різні бувають і надіємось, що це забезпечить порядок на кладовищах», – розповіла ІНТБ головний спеціаліст відділу благоустрою та екології міського УЖКГ Оксана Ілліч.



Крім того, вже працює одна камера на Микулинецькому кладовищі, поблизу могил воїнів АТО, зазначила Оксана Ілліч. Щодо інших об’єктів, то зараз ведуться відповідні роботи і до кінця року, зазначають комунальники, всі відеокамери будуть встановлені.