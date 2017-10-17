На Тернопільщину прийшла золота осінь. Чи надовго?

17/10/2017 Розмір тексту:

Теплу і сонячну погоду передбачають метеорологи упродовж тижня на Тернопільщині. Місцями температура повітря підвищуватиметься до двадцяти двох градусів тепла. Також обійдеться без дощів.

Приємне осіннє тепло по-особливому огорнуло Тернопільщину, – кажуть метеорологи. Оскільки у західному регіоні передбачають найвищі температурні показники, порівняно з іншими областями України. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями в області буде тепло, як влітку.

«Західний регіон повністю перейшов під вплив теплих атмосферних фронтів. Відтак очікуються такі температурні показники: вночі 11 – 13 градусів тепла, вдень 17 – 21 градус вище нуля. Упродовж тижня температурні показники підвищуватимуться ще вище. Без опадів. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Загалом спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями».

Метеорологи радять тернополянам не гаяти часу, побільше гуляти на свіжому повітрі. Оскільки бабине літо триватиме не довго.

Софія Романська