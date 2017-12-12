На Тернопільщину повертається тепло

12/12/2017 Розмір тексту:

До кінця тижня на Тернопільщині передбачають теплу сонячну погоду. Температура повітря місцями в області підвищуватиметься до десяти градусів тепла. Обійдеться без заморозків. Такі температурні показники значно вищі від норми, характерної для грудня.

На деякий час зима відмовилася від своїх прав у західному регіоні. Метеорологи до кінця тижня передбачають плюсові температурні показники. А місцями в області температура повітря підвищуватиметься до десяти градусів тепла. Упродовж доби обійдеться без опадів, а далі дощитиме, а також можливий мокрий сніг. За прогнозами метеорологів Укргідрометеоцентру, погодні умови найближчими днями характеризуватимуться мінливістю.

«У Тернопільській області передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря: вдень 6 – 8 градусів тепла, вночі: від нуля до двох градусів тепла. У західному регіоні високою залишатиметься ймовірність опадів. Можливі дощі з мокрим снігом».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш зимова погода передбачається у другій половині грудня.

Софія Романська