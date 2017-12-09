На Тернопільщині водій збив на смерть пішохода. ФОТО

09/12/2017 Розмір тексту:

Врятувати життя чоловікові медикам не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 грудня близько 9:00 неподалік села Лосятин на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв.

Водій автомобіля OPEL Vivaro збив місцевого мешканця. Потерпілий йшов узбіччям у попутному з авто напрямку.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького відділу поліції та ГУНП в області. Водій стверджує, що обганяв велосипедиста і в якийсь момент його транспорт почало зносити, а потім викинуло на узбіччя, де він збив перехожого. Так це чи ні – з’ясують експерти.

Автомобіль доправили на арештмайданчик, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. За попередньою інформацією, кермувальник на момент ДТП був тверезий.