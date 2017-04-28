На Тернопільщині відтворять битву чехословацьких та австро-німецьких військ

28/04/2017 Розмір тексту:

У липні цього року на Тернопільщині відзначатимуть 100-річчя битви між чехословацькими та австро-німецькими військами під селом Калинівка Зборівського району.

Як зазначили представники Генерального консульства, до дня відзначення цієї битви, яка для чеського народу мала далекосяжні наслідки, заплановано триденні заходи, серед яких і вистава, у якій спробують відтворити події того часу.

Також до сторіччя бою готується реконструкція пам’ятника в селі Калинівка. На східній частині покриття могили-землянки буде розміщено 17 дощок, на яких будуть вказані 238 імен загиблих воїнів.