На Тернопільщині відтворять битву чехословацьких та австро-німецьких військ
28/04/2017 0
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У липні цього року на Тернопільщині відзначатимуть 100-річчя битви між чехословацькими та австро-німецькими військами під селом Калинівка Зборівського району.
Як зазначили представники Генерального консульства, до дня відзначення цієї битви, яка для чеського народу мала далекосяжні наслідки, заплановано триденні заходи, серед яких і вистава, у якій спробують відтворити події того часу.
Також до сторіччя бою готується реконструкція пам’ятника в селі Калинівка. На східній частині покриття могили-землянки буде розміщено 17 дощок, на яких будуть вказані 238 імен загиблих воїнів.
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