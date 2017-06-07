На Тернопільщині спіймали браконьєрів-“кашкетників”

07/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині у Дністрі браконьєри виловлювали червонокнижну рибу. Зловмисниками виявилися представники общини «кашкетників» з Бучацького району. Вони завдали шкоди браконьєрством на 231 тисячу гривень.

Жителі Бучацького району, представники общини «кашкетників» виловлювали червонокнижні види риб: марену звичайну, веризубів причорноморських, підустів. У них вилучили понад десять кілограмів риби таких видів.

Дії браконьєрів виявили громадські активісти. Вони разом з правоохоронцями спланували затримання.

«Це рідкісні види риб і крім того триває період нересту. Тож зловмисникам доведеться відповідати за це серйозне порушення. За незаконний вилов однієї риби веризуба причорноморського передбачений штраф – 10 тисяч гривень, а вони виловили аж 23. Тобто улов їм обійдеться у 231 тисячу гривень. Зараз відомо, що зловмисниками виявилися люди з так званих «кашкетників» зі сіл Космирина, Сновидова Бучацього району. За це серйозне порушення їм доведеться відповідати», – відзначив голова ГО Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля» Андрій Об’єщик.

Загалом від початку нерестового періоду правоохоронці області відкрили 6 кримінальних справ щодо браконьєрства.

Софія Романська