На Тернопільщині – спалах небезпечного захворювання

10/12/2017 0
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Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.

Небезпечне захворювання на Тернопільщині прогресує, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією місцевих ЗМІ.

Медики вже зафіксували в області 200 випадків. Наголошують, що найчастіше це вірусне захворювання спостерігається у дитячих колективах.

Найбільше хворих на кір виявили у Тернополі і Тернопільському районі, хоча поодинокі випадки захворювання спостерігаються по всій території області.

За словами медиків, ситуація залишається неблагополучною. Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.

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