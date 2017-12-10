На Тернопільщині – спалах небезпечного захворювання
10/12/2017 0
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Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.
Небезпечне захворювання на Тернопільщині прогресує, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією місцевих ЗМІ.
Медики вже зафіксували в області 200 випадків. Наголошують, що найчастіше це вірусне захворювання спостерігається у дитячих колективах.
Найбільше хворих на кір виявили у Тернополі і Тернопільському районі, хоча поодинокі випадки захворювання спостерігаються по всій території області.
За словами медиків, ситуація залишається неблагополучною. Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.
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