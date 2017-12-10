На Тернопільщині – спалах небезпечного захворювання

10/12/2017 Розмір тексту:

Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.

Небезпечне захворювання на Тернопільщині прогресує, повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією місцевих ЗМІ.

Медики вже зафіксували в області 200 випадків. Наголошують, що найчастіше це вірусне захворювання спостерігається у дитячих колективах.

Найбільше хворих на кір виявили у Тернополі і Тернопільському районі, хоча поодинокі випадки захворювання спостерігаються по всій території області.

За словами медиків, ситуація залишається неблагополучною. Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. Складна епідемічна ситуація в області пов’язана саме з недостатнім її рівнем.