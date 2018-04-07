На Тернопільщині склали велетенський великодній кошик заввишки півтора метра. ВІДЕО

07/04/2018 Розмір тексту:

Велетенську корзину напередодні Великодня змайстрували у музейному комплексі “Лемківське село”. Лозу, папір, будівельний клей та навіть жіночі колготи – все це використали для виготовлення кошика та великодніх атрибутів.

Корзину заввишки півтора метри плели майже тиждень, повідомляє МедіаТОР. Лозу для нього збирали з усього Монастирського району. А далі місцева майстриня лозоплетіння та десяток добровольці взялися до роботи.

– Потрібно, щоб лоза була довга, тоненька і не мала ніяких сучків. Треба мати силу в руках, щоб плести кошик, тим паче такий великий. Тому над виготовленням нашої лемківської корзини працювало багато людей, – зізнається майстриня лозоплетіння Олександра Адам’як.

Посеред гігантського кошика – паска завширшки майже метр. Лемки шанобливо ставляться до хліба, тож навіть над виготовленням муляжу неабияк трудилися.

– Паска зроблена пап’є-маше. Тут від 8 до 10 слоїв газети, переклеєної будівельним клеєм. Тоді ми ґрунтували і наносили фарбу. Цікавою є історія виготовлення косички на пасці. Її зробили з 35 пар жіночих колготок, – розповідає директор музейного комплексу “Лемківське село” Віра Дудар.

У великодній кошик поклади ковбасу, сир, масло та хрін. Довкола прикрасили гігантськими писанками.

– Кожен узор на писанці символічний. Особливим є символ ластівки. Це означає повернення додому та самотність, – каже науковий працівник музейного комплексу “Лемківське село” Павліна Феник.

Диво-корзину поставили попри дорогу. Лемки кажуть їм неабияк важливо популяризувати власну культуру. Переконані, пам’ять про них житиме, поки не зникне мова. Тому з Великодніми святами вітають рідною лемківською говіркою.