На Тернопільщині прогнозують суттєве потепління

15/10/2017 0
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Упродовж доби на Тернопільщині дощитиме, – кажуть метеорологи. А з понеділка суттєво потеплішає. Відтак жителям краю радять готуватися до бабиного літа.

Стрімка тенденція щодо підвищення температури повітря спостерігатиметься на Тернопільщині. Метеорологи передбачають до вісімнадцяти градусів тепла, а упродовж тижня спостерігатимуться ще вищі температурні показники. За прогнозами Укргідрометеоцентру, бабине літо триватиме не менше тижня.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Висока ймовірність опадів. Часом дощі, мряка. Температура повітря: вночі 9 – 11 градусів тепла, вдень 13 – 16 градусів вище нуля. Часом ще вищі температурні показники. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. У результаті хмарності погіршуватиметься видимість на автошляхах. Варто бути обережним».

Також метеорологи додають: погодні перепади можуть позначитися на самопочутті людей.

Софія Романська

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