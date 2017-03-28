На Тернопільщині підірвали снаряд завдовжки з лопату. ФОТО

28/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині знищено ряд боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

27 березня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області у кар’єрі шляхом контрольованого підриву знищено боєприпаси часів Другої світової війни. Зокрема, знешкоджено 1 артилерійський снаряд, калібром 305 мм, який вилучили на околиці смт. Козова, а також 32 артилерійських снаряди, калібром 105 мм, що віднайдені у селі Піщане Зборівського району.