На Тернопільщині підірвали снаряд завдовжки з лопату. ФОТО

28/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Тернопільщині знищено ряд боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС.

27 березня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області у кар’єрі шляхом контрольованого підриву знищено боєприпаси часів Другої світової війни. Зокрема, знешкоджено 1 артилерійський снаряд, калібром 305 мм, який вилучили на околиці смт. Козова, а також 32 артилерійських снаряди, калібром 105 мм, що віднайдені у селі Піщане Зборівського району.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,295 / 9.47m