На Тернопільщині підірвали снаряд завдовжки з лопату. ФОТО
28/03/2017 0
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На Тернопільщині знищено ряд боєприпасів часів Другої світової війни.
Про це повідомляють в управлінні ДСНС.
27 березня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області у кар’єрі шляхом контрольованого підриву знищено боєприпаси часів Другої світової війни. Зокрема, знешкоджено 1 артилерійський снаряд, калібром 305 мм, який вилучили на околиці смт. Козова, а також 32 артилерійських снаряди, калібром 105 мм, що віднайдені у селі Піщане Зборівського району.
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