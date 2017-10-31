На Тернопільщині перекриють дороги і встановлять блокпости

31/10/2017 Розмір тексту:

На позаплановому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії визначили подальші заходи щодо локалізації джерела збудника африканської чуми свиней, спалах якої зафіксовано у с. Бариш Бучацького району.

Під час засідання члени комісії наголосили на посиленні контролю за торгівлею продукції свинарства на ринках та закладах торгівлі. Крім цього, визначили можливі шляхи занесення інфекції, один з яких — несанкціонована торгівля на стихійних ринках, що відбувається, практично, по всій території області.

Начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Марків повідомив про результати обстеження території населеного пункту, в якому виявили АЧС. Тут розташуються ветеринарні та поліцейські блокпости, будуть перекриті всі польові та об’їзні дороги для того, щоб забезпечити контроль за обігом продукції тваринного походження у зоні захисту (територія села Бариш).

Враховуючи наведені факти, комісія прийняла низку рішень, серед яких: проводити щоденний контроль за станом здоров’я у свиней у зоні захисту, заборонити вивезення свиней та продукції свинарства із зони захисту, забезпечити дієвий контроль за переміщенням продукції свинарства на території області.

Керівники органів місцевого самоврядування повинні вжити заходів щодо припинення діяльності стихійних торгівельних ринків.

Головному управлінню Національної поліції в області надіслано письмове звернення вжити рішучих дій для ліквідації стихійної торгівлі на території області, а також залучити працівників поліції у роботу карантинного ветеринарного поста.