На Тернопільщині передбачають сильні дощі та грози

19/09/2017 Розмір тексту:

Дощова погода охопить майже весь Західний регіон. Опади пройдуть в усіх населених пунктах, – кажуть метеорологи. А місцями можливі досить сильні грози та шквали.

Тернопільщина знаходиться під впливом вологих атмосферних фронтів, – кажуть метеорологи. Відтак найближчим часом у регіоні дощитиме. Опади спостерігатимуться до кінця тижня. За словами метеорологів, аж під час вихідних спостерігатиметься більш ясна і суха погода.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями у другій половині доби. Температура повітря теж частково знизиться. Вдень спостерігатиметься до сімнадцяти градусів вище нуля, а місцями ще нижчі температурні показники. Також майже по всій території регіону пройдуть дощі, часом досить сильні опади. Можливі грози, шквали».

За попередніми прогнозами метеорологів, друга половина вересня буде багатою на дощі.

Софія Романська