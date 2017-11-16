На Тернопільщині передбачають дощі та сніг
На Тернопільщині поступово холоднішає. Вкінці тижня в регіоні передбачають дощі з мокрим снігом. А вночі спостерігатимуться мінусові температурні показники.
Мінлива хмарність з проясненнями, тенденція до зниження температури повітря, нічні заморозки – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, вкінці тижня до регіону добереться антициклон, відтак можливі опади у вигляді дощів з мокрим снігом.
«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі незначні заморозки, вдень 6 – 8 градусів тепла. Ближче до вихідних температур повітря трохи знизиться, в регіоні очікуються дощі з мокрим снігом. Але сніговий покрив поки що не зберігатиметься».
Мінливі погодні умови, які передбачають цими днями на Тернопільщині, можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.
Софія Романська
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