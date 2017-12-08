На Тернопільщині молодого чоловіка задушив… млин

08/12/2017 Розмір тексту:

7 грудня, близько 00:20 на лінію «102» надійшло повідомлення від директора товариства розташованого в селі Біла Тернопільського району. Заявник розповів, що один із працівників через необережність потрапив між робочі поверхні млина, в результаті чого помер.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілим виявився житель села Малий Ходачків 1988 року народження. Молодик під час роботи занадто сильно нахилився над ввімкненим механізмом, який зачепив його за одяг та затягнув. В результаті нещасного випадку краянин помер від удушення.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 271 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.