На Тернопільщині будуть судити бізнесвумен, яка підробила документи

21/11/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного підприємця м.Чорткова за ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів) за фактом підробки підприємцем декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що підприємець м. Чорткова, при введенні приміщення кафе в експлуатацію, внесла неправдиві відомості в декларацію про готовність цього об’єкта до експлуатації. У її документах вказано факт укладення договору та перерахування коштів до міського бюджету для розвитку інфрастуктури міста, якого насправді не було. Надалі неправдиву декларацію, з метою уникнення сплати коштів до міського бюджету, підприємець подала в Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Тернопільській області.

Розслідування завершено, підприємцем вже сплачено 32 тис грн на розвиток інфраструктури міста.