На фестивалі у Тернополі приготують 3000 літрів рибної юшки

01/07/2017 0
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Рибний фестиваль “Коропфест” цьогоріч вперше відбудеться в Тернополі й триватиме в парку ім. Т.Шевченка протягом чотирьох днів – із 6 до 9 липня.

Про це повідомляють організатори заходу на сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

За їхніми словами, на тернополян та гостей міста чекатимуть смачні рибні страви: паелья з риби, фарширована скумбрія, карп печений, рибна юшка з білими грибами та ще чимало інших рибних страв. Головною “родзинкою” заходу стане встановлення нового рекорду України – приготування 3 тис. літрів рибної юшки в одному величезному казані. Нею безкоштовно частуватимуть усіх охочих.

Також організатори запрошують на рекордний запуск небесних ліхтариків, видовищне вогняне шоу й open-air у межах святкування Івана Купала.

Музичною ж програмою фестивалю передбачено виступи гуртів OT VINTA, “308”, “Медовий полин”, Gloria Band, “Шосте Чуття” та ін.

Варто зазначити, що фестиваль кулінарного мистецтва “Коропфест” дев’ять років проводився в смт Коропець на Тернопільщині. Місце було обрано не випадково – у місцевій річці завжди було багато коропа, а жителі Коропця здавна вважаються найзавзятішими рибалками в околицях. Започаткували захід спеціально для того, щоб привабити до селища туристів і посилити активність громади села.

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