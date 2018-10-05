На дороги Тернопільщини повертаються радари

05/10/2018 Розмір тексту:

З наступного тижня на дороги України повертаються радари – прилади для вимірювання швидкості руху транспортних засобів. Упродовж кількох тижнів поліція використовуватиме їх у пілотному режимі, а невдовзі таким чином порушників притягуватимуть до відповідальності.

Перевищення швидкості – головна причина аварійності, – наголошує начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Наразі фіксації швидкості на автошляхах області не ведеться, що дозволяє водіям безкарно порушувати. Однак уже найближчим часом патрульна поліція використовувати радари – спеціальні прилади, які вимірюватимуть швидкість.

«Одним з пріоритетних завдань, що стоять перед Національною поліцією – контроль швидкості руху транспортних засобів. Було прийнято рішення про запуск фіксації швидкості за допомогою приладів TRUCAM. Всі прилади вже пройшли повірку та отримали експертний висновок ДССЗЗІ! З 8-го жовтня поліція буде використовувати цю систему в пілотному режимі без притягнення водіїв до відповідальності, адже основне завдання – не покарати, а попередити правопорушення і зберегти життя громадян. А надалі порушники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності».

Коли радари надійдуть до рук тернопільських поліцейських, наразі невідомо.

Софія Романська