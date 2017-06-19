На БАМі п’яні чоловіки потовкли автомобіль

19/06/2017 Розмір тексту:

19 червня, близько 2-ї години ночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарнавського 2 невідомих осіб розбили вікно у автомобілі.

Прибувши на виклик, патрульні виявили автомобіль Mazda у якої були пошкодження на задньому склі та передніх пасажирських дверцятах, а також 2-х підозрілих осіб. Вони були добряче напідпитку, лаялися та порушували громадський спокій. З’ясувалося, що вони обоє тернополяни 42 та 33 років.