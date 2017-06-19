На БАМі п’яні чоловіки потовкли автомобіль
19/06/2017 0
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19 червня, близько 2-ї години ночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарнавського 2 невідомих осіб розбили вікно у автомобілі.
Прибувши на виклик, патрульні виявили автомобіль Mazda у якої були пошкодження на задньому склі та передніх пасажирських дверцятах, а також 2-х підозрілих осіб. Вони були добряче напідпитку, лаялися та порушували громадський спокій. З’ясувалося, що вони обоє тернополяни 42 та 33 років.
Громадян патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому. На правопорушників склали протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та постанову ч.1 ст.178 КУпАП (Поява у п’яному вигляді у громадських місцях), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
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