На БАМі п’яні чоловіки потовкли автомобіль

19/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

19 червня, близько 2-ї години ночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тарнавського 2 невідомих осіб розбили вікно у автомобілі.

Прибувши на виклик, патрульні виявили автомобіль Mazda у якої були пошкодження на задньому склі та передніх пасажирських дверцятах, а також 2-х підозрілих осіб. Вони були добряче напідпитку, лаялися та порушували громадський спокій. З’ясувалося, що вони обоє тернополяни 42 та 33 років.

Громадян патрульні доправили до відділку поліції і передали слідчому. На правопорушників склали протокол за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та постанову ч.1 ст.178 КУпАП (Поява у п’яному вигляді у громадських місцях), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,302 / 9.95m