Микола Люшняк пропонує “відщепити” частину акцизу на алкоголь для розвитку інфраструктурних проектів області

Про це нардеп з Тернопільщини заявив на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що відбулось у Збаразькому замку 16 березня.

– Я прошу бюджетний комітет зважити на специфіку регіону, яка була запроваджена у 2015 році. Йдеться про фінансування ремонту і реконструкції доріг за рахунок перевиконання митних надходжень. Це дало можливість прикордонним областям нашої держави використовувати ці кошти і частково відбудовувати свою транспортну структуру. Тернопільщина, на жаль, не могла повною мірою скористатись цим експериментом. Я два роки поспіль подаю поправки в Податковий та Бюджетний кодекси України для того, щоб «відщепити» частину акцизу, який йде від готових алкогольних напоїв у бюджети області, – пояснив Микола Люшняк.

Нардеп зауважив, що Тернопільщина загалом виробляє 10-15 % харчового спирту від загального обсягу споживання нашої держави.

– Якщо ми отримаємо 10 % від акцизу, то будемо мати додаткові кошти, які можна було б прописати на інфраструктурні проекти, – підсумував Микола Люшняк.