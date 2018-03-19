Микола Люшняк пропонує “відщепити” частину акцизу на алкоголь для розвитку інфраструктурних проектів області
Ідею виділити частину коштів від акцизу на готові алкогольні напої для реалізації нових інфраструктурних проектів області запропонував народний депутат України Микола Люшняк.
Про це нардеп з Тернопільщини заявив на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, що відбулось у Збаразькому замку 16 березня.
– Я прошу бюджетний комітет зважити на специфіку регіону, яка була запроваджена у 2015 році. Йдеться про фінансування ремонту і реконструкції доріг за рахунок перевиконання митних надходжень. Це дало можливість прикордонним областям нашої держави використовувати ці кошти і частково відбудовувати свою транспортну структуру. Тернопільщина, на жаль, не могла повною мірою скористатись цим експериментом. Я два роки поспіль подаю поправки в Податковий та Бюджетний кодекси України для того, щоб «відщепити» частину акцизу, який йде від готових алкогольних напоїв у бюджети області, – пояснив Микола Люшняк.
Нардеп зауважив, що Тернопільщина загалом виробляє 10-15 % харчового спирту від загального обсягу споживання нашої держави.
– Якщо ми отримаємо 10 % від акцизу, то будемо мати додаткові кошти, які можна було б прописати на інфраструктурні проекти, – підсумував Микола Люшняк.
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