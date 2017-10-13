«Ми повинні створити всі умови для реабілітації наших бійців – це наш обов’язок перед захисниками» – Віктор Овчарук

Проте, є можливість запустити такий центр в селі Яблунів.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук під час робочої наради звернувся з пропозицією створити на базі сучасного комунального дитячого протитуберкульозного санаторію в селі Яблунів, що на Гусятинщині, обласний центр психологічної реабілітації для бійців АТО.

– Потреба в створенні такого центру в області виникла вже давно. І досі немає жодних закладів, які б надавали медичну допомогу з метою психологічної реабілітації, необхідну для виведення із шокового чи депресійного стану тих учасників АТО, які цього потребують. Наш обов’язок перед бійцями, за мирне життя без війни тут та за захист територій нашої держави – забезпечити їх належними умовами та надавати їм всю можливу допомогу для реабілітації та повернення до життя без війни. Крім того, відкриття центру психологічної реабілітації в Яблуневі дозволить уникнути занепаду санаторію та зберегти робочі місця персоналу, – зауважив Віктор Овчарук.

Відтак, під час наради було прийнято рішення про розгляд готовності центру для надання психологічної реабілітації для бійців АТО комісією з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства та підготовку відповідного пакету документів для винесення цього питання на сесію обласної ради.