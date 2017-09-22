Муніципали взялися за графіті у центрі Тернополя

22/09/2017 0
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Днями працівники управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради провели обстеження центральної частини міста щодо виявлення написів «графіті» на спорудах міста.

За результатами перевірки суб’єктам господарювання та балансоутримувачам споруд надано 16 приписів з метою усунення написів «графіті» та приведення об’єктів у належний зовнішній вигляд споруд відповідно до вимог Правил благоустрою м.Тернополя.

До слова, з початку 2017 року за приписами управлінням муніципальної поліції ліквідовано 47 написів «графіті».

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