Молодиці з Тернопільщини “зняли пороби” за 15000 гривень і 2000 доларів

14/03/2018 Розмір тексту:

П’ятнадцять тисяч гривень, понад дві тисячі доларів та золоті прикраси віддала невідомій жінці 24-річна жителька Кременеччини за зняття поробів. Що втрапила під вплив аферистки потерпіла усвідомила лиш згодом, відтак звернулася із заявою до правоохоронців.

Потерпіла повідомила, що із «рятівницею» познайомилася на вокзалі. Незнайомка зав’язала бесіду, розпитувала про життя. Слово за слово, молодиця розповіла про свої проблеми, на що чужинка пообіцяла допомогти. От тільки поміч обійшлася надто дорого. Задля свого щастя, кременчанка віддала шахрайці усі батьківські заощадження.

Аферистку поліцейські розшукали. Нею виявилася 33-річна жителька Волинської області, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Жінка уже була судима за аналогічний злочин, тоді відбулася штрафом. Зараз їй інкримінують частину другу статті 190 Кримінального кодексу України -шахрайство вчинене повторно.